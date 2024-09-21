看綠色之變給黃河之源帶來些啥？

中評社北京9月21日電／據光明日報消息，大河泱泱，匯萬流以浩蕩。黃河幹流四川段全長174公里，流域面積1.87萬平方公里，濕地蓄水量近100億立方米，在黃河流域生態保護格局中至關重要。



黃河流域生態保護和高質量發展戰略提出以來，黃河流域生態環境質量穩步提升，水安全保障能力持續增強，能源糧食安全基礎不斷鞏固，黃河流域生態保護和高質量發展站到了更高起點上。近期，記者跟隨“川江千里行（黃河流域）”採訪活動，走進若爾蓋濕地深處，先後在阿壩藏族羌族自治州鬆潘縣、若爾蓋縣、阿壩縣、紅原縣四地實地調研，感受這場綠色之變給黃河之源帶來些啥。



防沙治沙，守牢生態保護紅線



黃沙莽莽，寸草不生，百姓苦不堪言……曾經，川西北草原沙化蔓延，態勢嚴峻。如今，放眼望去，昔日沙丘已綠色盎然，“沙進人退”轉變為“綠進沙退”。



在紅原縣瓦切鎮德香村的一條沙土路上，治沙幹部告訴記者：“這條路是專門給牧民留的放牧通道。別看現在路兩側草木茂盛，以前可是光禿禿的！”



德香村是紅原草原上沙化分布集中、程度明顯、治理難度大的典型區域。2008年起，該村開啟了治沙征程。



39歲的牧民益瓦拉是德香村的公益護林員，他見證了這片土地近些年的變化：“這裡的沙化面積沒有擴大，植被卻更茂盛了。現在巡查時，草鹿和野兔越來越多！”



紅原縣林草局林業生態修復股股長尹偉介紹，德香村針對不同程度的沙化土地，組合運用“防風阻沙林帶”“草障植物網格”“生物沙障”“灌草間種”等治理方式，系統性地實施沙化土地治理。“如果衹有黃沙，風一吹就被吹走了，必須通過種植物減緩沙的流速，用網格減少水土流失。”

