公安機關賡續光榮傳統奮力推進工作現代化

中評社北京9月21日電／據新華社消息，人民公安從哪裡來？誕生於紅色革命根據地，脫胎於人民軍隊，這支光榮的隊伍在薪火相傳中走來……忠誠、為民恰似一粒火種，成為一代代公安民警砥礪前行的動力。



在江西瑞金市葉坪革命舊址群，有一棟客家建築，這是中華蘇維埃共和國國家政治保衛局最早的辦公場所，也是公安部的前身。



“我剛入警的時候，就來過這裡參觀學習。”全國公安系統二級英模、瑞金市公安局沙洲壩派出所教導員徐東華說，人民公安的紅色歷史讓他更加明白了自己的使命所在。



徐東華的太爺爺，是在第四次反“圍剿”戰鬥中犧牲的紅軍烈士徐光星。作為烈士後代，徐東華深受蘇區紅色歷史熏陶。2019年3月20日，為保護群眾安全，徐東華勇鬥歹徒，被歹徒連砍數刀，左手大拇指被直接砍斷。危急時刻，他用血肉之軀為群眾築起了一道堅實屏障。



“蘇區幹部好作風，自帶幹糧去辦公，日著草鞋幹革命，夜打燈籠訪貧農。”這是革命戰爭年代一首流傳在蘇區的山歌，是老一輩革命家做群眾工作的寫照。如今，福建省龍岩市上杭縣古田鎮的群眾，經常會在晚飯結束的時候，碰到派出所民警上門夜訪，宣傳法律、防範電詐等知識，以及化解矛盾糾紛。這是古田派出所民警“獨特”的工作方式。



江南初秋，浙江嘉興湖心島，一艘紅船悠然停泊在煙雨樓前的湖面上，瞻仰的人群川流不息。



2018年10月11日，嘉興市公安局南湖區分局七一派出所揭牌成立，建所後組建了一支政治思想過硬、警務技能過關的26人“紅船守護警隊”。寒來暑往，風雨無阻，紅船衛士用堅守詮釋著對黨和人民的忠誠。“紅色是我們的底色，忠誠是我們的本色。弘揚紅船精神、傳承紅色基因，是我們隊伍建設的核心所在。”七一派出所所長支軍說。

