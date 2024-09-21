中共全國政協黨組召開（擴大）會議召開

中評社北京9月21日電／據新華社消息，20日下午，中共全國政協黨組召開（擴大）會議，學習貫徹習近平總書記在慶祝中國人民政治協商會議成立75周年大會上的重要講話精神，通過《中共全國政協黨組關於學習宣傳貫徹習近平總書記在慶祝中國人民政治協商會議成立75周年大會上的重要講話的通知》。中共中央政治局常委、全國政協主席、黨組書記王滬寧主持並講話。



會議指出，習近平總書記在慶祝中國人民政治協商會議成立75周年大會上的重要講話深刻闡明人民政協的鮮明中國特色和顯著政治優勢，深刻闡述全面發展協商民主的本質特徵和實踐要求，具有很強的政治性、思想性、指導性，閃耀著堅持把馬克思主義基本原理同中國具體實際相結合、同中華優秀傳統文化相結合的真理光芒，為新時代新征程人民政協事業高質量發展指明了前進方向、提供了根本遵循。學習貫徹好習近平總書記重要講話精神，對於人民政協深入學習貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神，牢牢把握履職正確方向，推動政協工作高質量發展，具有十分重要的意義。要把學習宣傳貫徹習近平總書記重要講話精神作為重大政治任務，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，堅持黨的領導、統一戰線、協商民主有機結合，充分發揮人民政協作為專門協商機構作用，更好擔負起把黨中央決策部署和對人民政協工作要求落實下去、把海內外中華兒女智慧和力量凝聚起來的政治責任，為推進中國式現代化廣泛凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量。



會議強調，政協黨組要發揮把方向、管大局、保落實的領導作用，在學習貫徹習近平總書記重要講話精神上帶好頭、作示範，激勵廣大政協委員和機關幹部把思想和行動統一到習近平總書記重要講話精神上來。要完整、準確、全面學習貫徹習近平總書記關於加強和改進人民政協工作的重要思想，把握全面發展協商民主的重要要求，學出政治堅定、學出“四個自信”、學出履職本領、學出使命擔當。要不折不扣落實習近平總書記對人民政協工作作出的重要部署，把學習成果轉化為工作舉措和履職成效。要統籌做好習近平總書記重要講話精神宣傳報導、理論研究等工作，講好人民政協故事、全過程人民民主故事。



全國政協黨組副書記石泰峰、胡春華，黨組成員沈躍躍、王勇、周強、巴特爾、陳武、穆虹、咸輝、王東峰、姜信治出席會議並發言。



全國政協機關黨組成員、各專門委員會分黨組成員、機關有關部級幹部等參加學習。