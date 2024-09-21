全國人大常委會黨組舉行會議　趙樂際主持並講話

中評社北京9月21日電／據新華社消息，中共全國人大常委會黨組20日舉行會議，學習貫徹習近平總書記在慶祝全國人民代表大會成立70周年大會上的重要講話精神。中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長、黨組書記趙樂際主持會議並講話。



會議認為，黨中央、全國人大常委會隆重舉行慶祝全國人民代表大會成立70周年大會，習近平總書記發表重要講話，講話立意高遠、催人奮進，貫通歷史與現實、理論與實踐、中國與世界，豐富和發展了習近平總書記關於堅持和完善人民代表大會制度的重要思想，為新時代新征程充分發揮國家根本政治制度作用、堅持和發展全過程人民民主、推進國家治理體系和治理能力現代化提供了科學指引和遵循。



會議指出，人大要深入學習貫徹習近平總書記重要講話精神，在學思踐悟中提升政治站位、理論水平和履職能力，穩中求進推動人大工作高質量發展。要深化學習領悟，堅持原原本本學、認認真真悟，深入領會、全面掌握習近平總書記重要講話的豐富內涵、精髓要義、實踐要求。深刻認識中國共產黨領導中國人民建立、完善人民代表大會制度的光輝歷程，實行人民代表大會制度的5個方面顯著政治優勢，新時代人民代表大會制度理論和實踐創新成果，人大在全面推進中國式現代化中的使命任務和在發展全過程人民民主中的職能作用。要把講話放在習近平新時代中國特色社會主義思想的理論體系中，與習近平法治思想、習近平總書記關於堅持和完善人民代表大會制度的重要思想結合起來，系統學習，整體把握，推動學習貫徹不斷走深走實。



會議強調，要抓好貫徹落實，充分發揮人大保證全面有效實施憲法法律的重要作用，充分發揮人大在立法工作中的主導作用，充分發揮人大監督在黨和國家監督體系中的重要作用，充分發揮人大在密切同人民群眾聯繫中的帶頭作用，堅持好、完善好、運行好人民代表大會制度。要按照“四個機關”的要求，切實加強全國人大及其常委會政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，不斷提高新時代新征程人大工作質量和水平。要加強研究宣傳，以70周年為契機，深入總結、研究、宣傳人民代表大會制度的歷史脈絡、價值理念、運行邏輯、優勢功效，在事關道路、制度、方向等根本問題上立場堅定、旗幟鮮明，加強全過程人民民主的宣傳闡釋，推動國家根本政治制度深入人心。



中共中央政治局委員、全國人大常委會黨組副書記李鴻忠，全國人大常委會黨組成員王東明、肖捷、鐵凝、彭清華、洛桑江村、劉奇出席會議。