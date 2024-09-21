國家發改委建立機制架起政企常態化溝通橋梁

中評社北京9月21日電／據新華社消息，針對民營企業反映國內尚無嬰幼兒配方液態奶生產標準的問題，國家發展改革委商請相關部門修訂食品安全有關法律法規，制定生產許可審查細則，有力促進行業發展；針對民營企業關於加強公共數據公開的訴求，對涉及國家發展改革委的數據迅速上傳門戶網站供各方查詢，對涉及其他部門的逐一商請加強數據信息發布……



去年以來，國家發展改革委建立健全與民營企業常態化溝通交流機制，傾聽企業真實想法，著力發揮統籌協調作用，推動解決民營企業問題訴求。



“認真傾聽企業聲音，才能更好解決企業困難。”國家發展改革委民營經濟發展局負責人說，這是貫徹落實黨中央、國務院促進民營經濟發展壯大決策部署的重要機制，也是更好服務民營企業的創新舉措。



不斷豐富形式，持續擴大範圍——



調研座談、現場會議、專題培訓、紙質來信、官網專欄、電話投訴……記者瞭解到，與民營企業常態化溝通交流的渠道正在逐步豐富。



去年以來，國家發展改革委主要負責人9次主持召開民營企業家座談會，面對面聽取民營企業意見建議。此外，國家發展改革委圍繞不同主題5次召開促進民營經濟發展現場會，並舉辦新時代民營經濟人士培育賦能培訓班、提升國際競爭力培訓班等，持續增進溝通交流。



“截至目前，通過各種渠道參與溝通交流的企業已經超過600家，囊括一二三產不同行業，兼顧大中小型不同規模，覆蓋東中西部不同地區，為由點及面瞭解普遍情況、解決共性問題打下了堅實基礎。”國家發展改革委政策研究室主任、新聞發言人金賢東說。

