我國積極發展鄉村特色優勢產業助力鄉村振興

中評社北京9月21日電／據新華社消息，記者從9月20日在北京舉行的第二屆中國鄉村特色優勢產業發展大會新聞發布會上瞭解到，我國正積極發展鄉村特色優勢產業助力鄉村振興。



中國鄉村發展志願服務促進會副會長歐宏新說，要發展鄉村特色優勢產業，增強脫貧地區和脫貧群眾內生發展動力。第二屆中國鄉村特色優勢產業發展大會定於10月11日至13日在北京舉行，屆時將發布9個特色優勢產業藍皮書，舉辦油茶、核桃、油橄欖、雜交構樹、葡萄酒、青藏青稞牦牛、南疆核桃紅棗7個產業發展論壇，以及金融、科技、消費幫扶3個綜合性論壇，開展特色優勢產品展示展銷、直播帶貨活動等。



據瞭解，本次大會由中國鄉村發展志願服務促進會主辦，北京國際展覽中心有限公司和中國社會幫扶網協辦。大會將圍繞發展鄉村特色優勢產業、助農興企、健康惠民這個主題，突出保障糧食安全和重要農產品有效供給，搭建特色優勢產業發展交流展示對接平台，傳播特色優勢產業知識，推進特色優勢產業品牌建設，持續助力特色優勢產業高質量發展，鞏固拓展脫貧攻堅成果，助力鄉村振興。



大會為參展企業免費提供標準展位500多個，目前報名企業已近1000家，確定參展企業600多家，參展企業來自全國30個省區市、304個縣（區），參展商品近2400個品類。同時，大會將邀請160多家專業採購商、經銷商參會，通過開展直播帶貨培訓等幫助參展企業拓展線上銷售渠道，探索新的消費幫扶模式。