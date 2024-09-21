建國75周年人民政協事業發展成就綜述

中評社北京9月21日電／據新華社消息，“75年來，在中國共產黨領導下，人民政協始終堅持團結和民主兩大主題，服務黨和國家中心任務，在各個歷史時期都做了大量卓有成效的工作，發揮了十分重要的作用。”9月20日，在慶祝中國人民政治協商會議成立75周年大會上，習近平總書記發表重要講話，為新時代新征程人民政協事業高質量發展指明了前進方向、提供了根本遵循。



今年是新中國成立75周年，也是人民政協成立75周年。中共十八大以來，以習近平同志為核心的中共中央持續推進人民政協實踐創新、理論創新、制度創新，新時代人民政協事業不斷開創新局面。



中國共產黨的領導是人民政協事業發展進步的根本保證



2019年9月20日，北京全國政協禮堂，中央政協工作會議暨慶祝中國人民政治協商會議成立70周年大會召開。以中共中央名義召開政協工作會議，在中國共產黨的歷史、人民政協歷史上是第一次。



習近平總書記在會上強調：“中國共產黨的領導是包括各民主黨派、各團體、各民族、各階層、各界人士在內的全體中國人民的共同選擇，是成立政協時的初心所在，是人民政協事業發展進步的根本保證。”



鏗鏘的話語，讓人們回憶起那段崢嶸歲月——



1948年，中共中央發布“五一口號”，提出召開政治協商會議、成立民主聯合政府的主張，得到各民主黨派、無黨派人士和社會各界熱烈響應。1949年9月，中國人民政治協商會議第一屆全體會議召開，標誌著中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度正式確立，開啟了人民政協和共和國風雨同舟、攜手奮進的光輝歷程。

