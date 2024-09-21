湖南攸縣“護綠”惠民見聞

中評社北京9月21日電／據新華社消息，天氣轉涼後，湖南省攸縣鸞山鎮的遊客依然不減。這座位於羅霄山脈的小鎮已成為湘贛邊的民宿特色小鎮，吸引大批遊客前來避暑、溯溪、享受自然。



“今年夏天，客房幾乎每天都爆滿。”鸞山鎮桃源村村民塗新民高興地說。近些年，他在村裡開了一家民宿，遊客不僅可以享受安靜舒適的環境，還可以在周邊體驗采摘水果、漂流溯溪等活動。“事實證明，我們老百姓把山養好了，一樣可以靠山吃山。”塗新民說。



鸞山鎮位於攸縣東部山區，是攸縣林業資源最豐富的地區之一，也有著同樣豐富的煤炭資源。十多年前，這裡大小煤礦多達一兩百家。塗新民在煤礦挖煤，妻子則上山砍些雜木送到煤礦賣錢，日子過得還算富裕。



大規模砍樹挖煤，迅速給當地帶來豐厚的收入，但也埋下了生態破壞的隱患。



“當時，全縣可伐林木銳減、林分質量下降，十多個鄉鎮幾乎無用材林可伐。”攸縣林業局局長王正良說，森林資源的減少，導致攸水、南水等河流水量減少，泥石流、山體滑坡等自然災害時有發生。2013年起，攸縣決定封山育林，再造秀美山川。



封山育林後，煤礦也逐漸關停，塗新民失去了挖煤的工作，妻子也無法上山伐樹，他們只能外出打工。



十年間，通過義務植樹、人工造林、建設生態廊道、修復難利用地等行動，攸縣的荒山開始重披“綠裝”。



“現在，全縣森林總蓄積達到753.6萬立方米，較2013年淨增426.05萬立方米，增幅達到130.07%。”王正良說。

