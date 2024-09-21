講“幹貨”　重實效　聚人心

中評社北京9月21日電／據新華社消息，民營企業車間裡的互動、院壩上的情景劇、庭院深處的“鄰聚講堂”……連日來，福建、重慶、四川、寧夏各地宣講團堅持深入基層一線、創新宣講形式、突出分類分眾，用宣講對象喜聞樂見的方式推動黨的二十屆三中全會精神在各行各業凝聚共識、激發力量。



作為民營經濟大省，福建廣大經營主體渴望對全會擘畫的改革藍圖有更全面、更深入的瞭解。福建省委宣講團日前深入民營經濟大市泉州的數字經濟產業園區等地，與企業職工面對面交流，送上豐富又解渴的“精神大餐”。現場一問一答，互動氣氛熱烈，“接地氣”“冒熱氣”“幹貨滿滿”的宣講內容在企業職工中引起熱烈反響。



“宣講團告訴我們，全會進一步重申了‘兩個毫不動搖’，這讓我們更堅定了信心，備受鼓舞。我們將搶抓機遇，開拓創新，努力把企業做強做優。”南安市南益電腦針織有限公司黨支部書記洪和金說。



從7月30日起，福建省委宣講團23個宣講小組分赴各地，開展集中宣講和互動交流，推動全會精神傳遍八閩潤人心。截至9月14日，全省開展分眾化、對象化宣講3.2萬多場，直接受眾超100萬人次。



為幫助重慶幹部群眾準確把握、深刻理解、全面貫徹好黨的二十屆三中全會精神，重慶組織開展了多層次、立體化、互動式的宣講活動，已累計開展各級各類宣講2萬餘場，直接受眾180.7萬餘人次。



“鄉村振興是關鍵，咱們的茶產業就是一把‘金鑰匙’，能打開大夥兒致富的大門……”一聲吆喝，許多村民紛紛聚攏過來。近日，在重慶市永川區永榮鎮的一處院壩裡，永川“青活力”宣講隊精心編排的一場宣傳黨的二十屆三中全會精神的情景劇節目正精彩上演。

