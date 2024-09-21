金融監管總局：進一步加強金融租賃公司監管

中評社北京9月21日電／據新華社消息，國家金融監督管理總局20日對外發布《金融租賃公司管理辦法》，進一步加強金融租賃公司監管，防範金融風險，優化金融服務，促進實體經濟高質量發展。



據瞭解，辦法修改完善了主要出資人制度。提高金融租賃公司最低註冊資本金要求，增強風險抵禦能力；新增國有資本投資運營公司、國有金融資本投資運營公司和境外製造業企業三類主要出資人類型；適當提高主要出資人的總資產、營業收入、註冊資本等市場准入標準以及最低持股比例要求，強化主要出資人的股東責任。



國家金融監督管理總局有關司局負責人表示，辦法將金融租賃公司主要出資人持股比例要求由不低於30%提高至不低於51%。一是有利於壓實股東責任，促進股東積極發揮支持作用；二是有利於提高決策效率，避免由於股權過度分散導致公司治理失效失衡等問題；三是有利於明確金融機構的大股東和實際控制人，防範股東通過代持、隱瞞一致行動關係等方式規避監管、違規操控甚至掏空金融租賃公司等問題。



同時，辦法強化了業務分類監管，按照業務風險程度及所需專業能力差異，進一步釐清基礎業務和專項業務範圍，删除非主業、非必要類業務，嚴格業務分級監管；加強公司治理監管，進一步明確了金融租賃公司黨的建設、“三會一層”、股東義務、薪酬管理、關聯交易、信息披露等方面監管要求；強化風險管理，規範涉外融資租賃業務，完善業務經營規則。



在監管指標方面，該負責人表示，辦法新增杠杆率及財務杠杆倍數指標，其中杠杆率指標不得低於6%，財務杠杆倍數指標不得超過10倍；將撥備覆蓋率由不低於150%下調為不低於100%，在確保損失準備能夠有效覆蓋預期信用損失的基礎上，支持金融租賃公司加大對實體經濟支持力度；新增租賃應收款撥備率、流動性比例、流動性覆蓋率等指標，進一步完善監管指標體系。