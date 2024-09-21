環評改革再深化　推動“放得活”又“管得住”

中評社北京9月21日電／據新華社消息，生態環境部近日印發《關於進一步深化環境影響評價改革的通知》，強化環評的源頭預防作用，推動環評管理既“放得活”又“管得住”。



生態環境部環境影響評價與排放管理司有關負責人20日介紹，環評是源頭預防的主體性制度，對服務經濟綠色高質量發展和美麗中國建設具有重要意義。近年來，生態環境部持續深化環評改革，取得了明顯成效，也出現了基層審批數量較大、環評機構亂象等問題。



這位負責人表示，根據通知，通過開展優化環評分類管理的改革試點，探索環評文件標準化編制、智能化輔助審批，為取消部分生產工藝簡單、污染防治措施成熟、環境影響較小的項目環評積累經驗，減少污染影響類環評文件審批數量，切實減輕基層和企業負擔，起到“放得活”的作用。



同時，通知要求，將“兩高”等環境影響重大項目的環評審批權限調整至省級生態環境部門，強化生態環境分區管控和規劃環評對項目選址的指導，對取消項目環評企業加強排污許可和執法監管，嚴格環評文件質量監管、嚴懲環評弄虛作假等措施，落實“管得住”的要求。



環評文件質量是環評工作的生命線，是保證環評改革取得成效的重要基礎。



這位負責人介紹，在規範環評工作程序方面，通知要求各級生態環境部門在審批過程中，將環評單位落實環境影響評價工作程序、編制主持人全過程組織參與環境影響報告書（表）編制工作等情況納入監督檢查。在落實信用監管機制方面，對信用良好的環評單位，減少復核和抽查的比例、頻次，做到“無事不擾”；對納入“黑名單”的環評單位依法禁止從業；對信用較差的環評單位，住所所在地市級生態環境部門應每年開展現場檢查，確保具備基本技術能力等條件。在強化責任追究方面，深入開展第三方環保服務機構弄虛作假問題專項整治工作，及時發現、嚴厲查處弄虛作假行為等。