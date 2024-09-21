西寧：引導黨員幹部爭當清正廉潔表率

中評社北京9月21日電／據中央紀委國家監委消息，日前，青海省西寧市西寧城市投資管理有限公司在黨員幹部職工及家屬中開展“紙短情長 最美家書”主題征文活動。一封封家書傳達了傳承長輩良好家風的意願，和愛人攜手奮進、廉潔齊家的寄語，對子女踏實做事、坦蕩做人的期盼。市紀委監委對征文的優秀作品進行線上推送分享。



此前，一場以“清正廉潔作表率、幹事創業敢擔當”為主題的廉潔文化宣傳月活動在西寧市開展。西寧市紀委監委聯合相關部門共同開展“一封促廉倡議、一次諾廉簽名、一條倡廉短信、一次助廉談話、一場說廉報告、一套家風讀本”等“六個一”主題活動，全市5000餘名黨員幹部及家屬參加。



與此同時，西寧市紀委監委推動該市各縣區各部門舉辦家風建設系列活動。在市紀委監委指導下，市婦聯發揮志願者、宣講隊的作用，深入600餘個單位、社區，組織開展家庭美德故事分享會，以及先賢家風、紅色家風、新時代最美家風故事展播等活動，共有8000餘名黨員幹部、居民群眾參與。城東區紀委監委組織領導幹部及家屬觀看警示教育片《鏡鑒家風》，該片剖析了相關領導幹部迷失初心，走向歧途的思想根源，引導大家正品行、立家規、嚴家教。甘河工業園區紀委組織舉辦演講、歌曲、小品、微電影等節目，於其中融入家風家教故事，園區管委會機關、直屬公司黨員幹部職工及家屬100餘人觀看了演出。