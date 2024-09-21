防止紀檢監察建議“一發了之”

中評社北京9月21日電／據中央紀委國家監委消息，“目前，區委已部署開展違規收送禮品禮金問題專項整治，區紀委監委對今年以來的相關問題線索全面起底排查，共排查出違規收送禮品禮金案件18件，給予黨紀政務處分19人，其中，區管鄉科級幹部8人。”9月3日下午，湖北省孝感市孝南區紀委監委向孝感市紀委監委以案促改工作專班當面匯報紀檢監察建議落實情況。



今年5月，針對審查調查中發現的違規收受禮品禮金等易發多發“四風”問題和影響地方政治生態、親清政商關係問題，孝感市紀委監委計劃向孝南區委制發紀檢監察建議。按照市紀委監委紀檢監察建議工作指引，負責對口聯繫孝南區的孝感市紀委監委第四監督檢查室，結合日常瞭解到的情況，著手草擬紀檢監察建議。



“在擬訂紀檢監察建議時，專班工作人員多方探討，嚴格把關，在第四監督檢查室草擬稿提出的關鍵崗位領導幹部收禮問題突出、年節收禮易發多發、收禮問題頑固反復3方面問題基礎上，深入剖析深層次問題，並結合問題探究原因，提出針對性紀檢監察建議。”湖北省孝感市紀委監委政策法規研究室主任邱金洲說。



6月，孝感市紀委監委向孝南區委發送紀檢監察建議，從狠抓關鍵少數、加強監督檢查、突出從嚴懲治、涵養清風正氣4個方面提出建議，督促推動孝南區委在全區範圍內開展違規收送禮品禮金專項整治，堅決鏟除腐敗滋生的土壤和條件。



用好紀檢監察建議有力武器，是做深做實以案促改“後半篇文章”的有力抓手。今年以來，孝感市紀委監委緊緊圍繞案件查辦“後半篇文章”，制發關於進一步加強和改進以案促改工作的提示，成立由政策法規研究室等部室相關人員組成的以案促改工作專班，負責紀檢監察建議工作的組織調度、審核把關、檢查督辦、考核評效等工作。市紀委監委政策法規研究室作為牽頭部門，負責梳理市紀委監委11個部門在建議提出、審核、制發、督辦等環節26項職責，劃清“責任田”，推動各部門在以案促改工作中各司其職、各負其責，構建“以案促改專班歸口管理、紀檢監察建議精準有效、流程規範明確、督辦貫穿全程”的全鏈條管理體系。

