高速路如何成為“發展路”？

中評社北京9月21日電／據新華社消息，走進廣西南橫高速飛龍服務區，火車圩街上分外熱鬧，橫州茉莉花茶、南鄉大頭菜、土雞土鴨、木瓜絲、橫州魚生等特色農產品擺放井然有序，成串的茉莉花散發著沁人心脾的香味。



“南橫高速開通後不僅圓了沿線老百姓‘家門口就能上高速’的夢想，也讓沿線鄉鎮搭上了‘致富車’。”廣西中鐵南橫高速公路有限公司副總經理黃成均告訴記者。



2023年底，由中鐵交通投資集團有限公司投資建設的南橫高速正式開通運營。這條全長約112公里的高速公路，將廣西首府南寧與“世界茉莉花都”橫州緊密相連。



沿著南橫高速驅車進入橫州境內，沿線分布著大片大片的茉莉花種植基地。在國家現代農業（橫州茉莉花）產業園，工人們正馬不停蹄地采摘著新鮮的茉莉花。



今年61歲的謝大高，是廣西非物質文化遺產項目“橫縣茉莉花茶製作技藝”代表性傳承人。“茉莉花必須在上市當天的幾小時內完成銷售運輸，快速進入花茶生產環節。”謝大高說，生鮮產品對時效性要求高，通過南橫高速綠色通道，基地裡的茉莉花可以快速送到銷售市場和產業加工中心。



運輸鮮活農產品的車主李先生說：“以前時間久路途遠，對農產品保鮮影響很大。南橫高速開通後，對我們運輸農產品非常有利，運輸時效提高了，跑高速還享受綠通免費政策，運輸成本降低了不少。”



南橫高速不僅托起了致富夢，高速服務區也在助力地方發展上有了新變化。飛龍服務區內設有助農惠農便民站、“一帶一路”特產專櫃、非遺展銷台、鄉村創客體驗店、黨群服務驛站，通過線上直播、線下推介、“南貨北賣”和志願者服務等形式，切實拓寬農民增收致富渠道。

