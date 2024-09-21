“尋味832”系列推介活動啟動

中評社北京9月21日電／據新華社消息，記者從中國供銷集團所屬中國供銷電子商務公司瞭解到，脫貧地區農副產品網絡銷售平台（“832平台”）9月20日在京舉辦“尋味832”發布會暨首站“尋味832·重慶黔江”專場推介活動，標誌著“尋味832”項目啟動。



據瞭解，首站重慶黔江專場推介活動是由中國供銷電子商務公司聯合重慶市黔江區政府共同舉辦。“尋味832”項目是“832平台”為做好脫貧地區“土特產”文章，推動特色農副產品與地道美食、文化旅遊深度結合，實現一二三產融合發展推出的系列活動，旨在發揮平台一頭連接脫貧地區、一頭聯動單位食堂和工會的優勢，以“進食堂、上餐桌、品特產、宣文旅”等多種活動形式，讓消費者沉浸式體驗832個脫貧縣的“原產地”美食。



重慶市黔江區人民政府黨組成員蔣光清表示，黔江區作為“832平台產業幫扶示範縣”之一，通過“平台＋政府”合作模式共同打造了“黔江羊肚菌”區域公用品牌，本次推介會進一步增進了相關採購單位對黔江特色優質農副產品的瞭解，為越來越多的“土味”美食打開了市場銷路。



中國供銷電子商務公司副總經理高回合介紹，“尋味832”項目是落實中華全國供銷合作總社2024年豐收節“金秋消費季·供銷合作社在行動”的舉措之一，也是拓展“832平台”供給側和需求側有效連接的新探索，下一步，“832平台”將攜手脫貧縣政府陸續舉辦推介活動，持續助力脫貧地區鄉村產業振興。