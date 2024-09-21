第二十七屆京港洽談會在京開幕

中評社北京9月21日電／據新華社消息，以“優勢互補 共創繁榮”為主題的第二十七屆北京·香港經濟合作研討洽談會暨投資香港推介大會20日在北京開幕，共800餘名來自京港兩地政府機構、國際商協會、領軍企業和工商界知名人士參會。



本屆大會為期兩天，聚焦金融、科技、商貿物流、專業服務、消費、文旅等重點產業領域，安排開幕式、主題推介、15場專題推介以及參觀考察等配套活動。其中，“投資香港”主題推介活動為本屆大會首次增設，重點推介香港的投資機遇和營商優勢，促進兩地企業的交流合作。



北京市市長殷勇在開幕式致辭中說，北京和香港都肩負服務國家科技發展的重要使命，本屆大會簽約項目涉及醫療、文旅、互聯網等領域，未來還有很大的拓展空間。希望兩地充分發揮輻射帶動作用，以城市互動促進區域聯動，大力推動產業鏈、供應鏈、貿易投資對接，推動兩地在更高水平的開放合作中實現共贏發展，共同打造帶動全國高質量發展新的動力源。



香港特區行政長官李家超在開幕式致辭中表示，香港在“一國兩制”下擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，創科實力雄厚，可提供與世界接軌的高水平、高效率服務，並在國家改革開放中扮演積極角色，主動融入國家發展大局。北京一直是香港的重要合作夥伴，京港合作的範疇和水平不斷提升，希望本屆大會能讓北京朋友更瞭解香港，同時促進更多香港朋友在北京發展，攜手為兩地企業創造最大價值。



中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任周霽表示，在京港兩地政府共同培育努力下，京港洽談會的影響力、品牌力、含金量不斷提升，已經成為京港兩地雙向開放、投資合作的重要平台，京港洽談會的發展歷程是香港與內地深化合作、積極融入國家發展大局的生動寫照。新時代新征程，京港兩地合作必將大有可為、大有作為，首善之都與東方之珠也必將交相輝映、璀璨輝煌。

