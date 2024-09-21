中國舉辦世界製造業大會的“國際觀”

中評社北京9月21日電／據新華社消息，時維金秋，巢湖之畔，吹拂著充滿機遇與收穫的“中國風”。



全息投影互動機器人、純電轎跑、支持圖像和視頻生成的全球最大視覺模型……20日啟幕的2024世界製造業大會上，從前沿技術到創新生態、從重大項目集中簽約到產業鏈供應鏈供需對接，“中國智造新場景”與“國際合作新故事”輪番上演。



自2018年首次在安徽合肥舉辦以來，連續六屆世界製造業大會累計促成合作簽約項目3600餘個、實際完成投資超1.5萬億元人民幣。本次大會期間，外賓人數占重要嘉賓數量比重首次超過50%。



“坐擁全球最完備的產業體系和最大最有潛力的市場優勢，中國始終保持開放姿態，展現了聯動暢通、開放合作、普惠共贏等為內核的國際觀。”中國社會科學院世界經濟與政治研究所全球治理研究室研究員任琳說，在經濟全球化遭遇逆流、“世界開放指數”下滑之際，這種包容性增長理念為緩慢復甦的世界經濟注入正能量，推動製造業高質量發展成果更好惠及各國人民。



融通向新



“新一代信息技術展示”展館內，陽光電源股份有限公司展出的1＋X模塊化逆變器，實現行業首創，單模塊功率1.1MW，最大支持8台並聯，可實現8.8MW的子陣靈活配置，吸引一眾目光。



“加快發展新質生產力，是產品暢通國內外的關鍵所在。”陽光電源董事長曹仁賢說，繼7月與沙特能源企業AlGihaz Holding簽約全球最大儲能項目以來，又收到不少外商拋來的邀約橄欖枝。

