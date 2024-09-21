“2024中國製造業企業500強”發布

中評社北京9月21日電／據新華社消息，9月20日在安徽省合肥市召開的2024世界製造業大會上，中國企業聯合會、中國企業家協會發布了“2024中國製造業企業500強”榜單。與上年相比，“500強”製造業企業的入圍門檻進一步提高，上榜企業營收規模穩中有增、經濟效益降幅收窄，創新驅動的特徵更加明顯。



2023年，中國製造業增加值占全球比重約為30%，連續14年位居世界首位。“2024中國製造業企業500強”入圍門檻邁上新台階，達到170.62億元，較上年提高5.12億元；實現營業收入52.01萬億元，較上年增長1.86%。此外，上榜的民營企業數量也較上年增加12家，達到374家、占比74.80%。



中國企業聯合會駐會副會長梁彥表示，面對世界經濟復甦乏力等挑戰，“500強”製造業企業積極應對，經濟效益降幅進一步收窄。據統計，“500強”製造業企業實現淨利潤（歸屬母公司股東淨利潤）1.19萬億元，較上年下降5.77%，降幅收窄了7.86個百分點。



中國“500強”製造業企業創新驅動作用增強，新舊動能持續轉換。據統計，“500強”製造業企業共計投入研發費用約1.23萬億元，較上年增長12.51%；研發強度為2.37%，較上年提高0.04個百分點。分領域來看，“500強”製造業企業中，鍋爐及動力設備製造、工業機械及設備製造、電力電氣設備製造等行業淨利潤增長率均在50%以上，風能、太陽能設備製造、動力和儲能電池等行業的資產規模增長率超過15%，呈現出新舊動能持續轉換的特徵。



“2024中國製造業企業500強”以2023年企業營業收入為入圍標準，這已是該項榜單連續第20次向社會發布。