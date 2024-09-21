折叠屏上新！國產手機向高端化突圍

中評社北京9月21日電／據新華社消息，9月20日，華為公司三折叠屏手機開售。從vivo推出X Fold3系列折叠屏產品到榮耀Magic V3全球發布，伴隨著技術突破和供應鏈的提質升級，在折叠屏這個手機廠商競逐的熱門賽道，國產品牌逐漸占據主導地位。



堅定技術創新，向中高端升級，國產手機廠商實力不斷增強，市場布局持續優化。



聚焦“新賽道”，挖掘發展潛能



收起來是小巧的手機，鋪展開可作為平板電腦，不久前，華為三折叠屏手機Mate XT一經亮相，就吸引了很多人的關注。



“把電腦裝進口袋裡。”華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長餘承東表示，經過多年創新，企業自研的精密鉸鏈系統實現了內外彎折、雙軌聯動，大屏幕兼顧了抗擠壓和抗拉伸兩種功能。手機自開啟預定，就得到市場的熱烈回應。



消費者更加注重品質和體驗，使得高端市場具有更大的增長潛力。作為智能手機和平板電腦的“集合體”，折叠屏手機拓展了大屏顯示的使用場景，升級的外觀打造了差異化的形態，成為行業新的發力點。



近年來，國產手機廠商紛紛聚焦這一領域，突破關鍵技術、豐富產品系列。去年至今，榮耀、小米、OPPO等眾多國產手機品牌陸續推出折叠屏產品。工業和信息化部數據顯示，我國折叠屏手機市場連續四個季度增速超過80%。

