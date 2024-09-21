75年來我國居民人均可支配收入增長75.8倍

中評社北京9月21日電／據新華社消息，國家統計局20日發布的新中國75年經濟社會發展成就系列報告顯示，75年來，我國居民收入實現跨越式增長。1949年我國居民人均可支配收入僅為49.7元，2023年達到39218元，扣除物價因素實際增長75.8倍，年均實際增長6%。



脫貧攻堅取得歷史性成就。按照2010年農村貧困標準，1978年末農村貧困人口7.7億人，農村貧困發生率高達97.5%。黨的十八大以來，各地區各部門扎實推進精準扶貧各項工作，2020年農村貧困人口全部脫貧，全面打贏脫貧攻堅戰，歷史性地解決了絕對貧困問題，為全球減貧事業作出重大貢獻。脫貧縣農村居民人均可支配收入持續增長，從2020年的12588元增長至2023年的16396元，年均實際增長8.2%。



報告顯示，75年來，我國居民收入來源更加多元化，城鄉和區域居民收入差距持續縮小，收入分配格局不斷優化。黨的十八大以來，收入分配制度改革持續深化，發展成果更多更公平惠及全體人民。農村居民收入增長快於城鎮居民，2023年農村居民人均可支配收入21691元，比2012年實際增長111.4%，年均實際增長7%，快於城鎮居民年均實際增速1.8個百分點。



居民消費水平持續較快增長，2023年居民人均消費支出達到26796元，扣除物價因素比1956年實際增長35.5倍，1957年至2023年年均實際增長5.5%。居民消費質量顯著提升，消費結構不斷優化，發展型享受型消費較快增長，服務消費潛力不斷釋放。2023年全國居民人均服務性消費支出12114元，比2013年的5246元名義增長130.9%，占人均消費支出的比重達到45.2%，比2013年提高5.5個百分點。