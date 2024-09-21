“郵運通”讓三峽特產搭上銷售“快車”

中評社北京9月21日電／據新華社消息，黃桃越熟，重慶市開州區長沙鎮昊凱黃桃種植專業合作社負責人熊啟發就越忙。



走進位於三峽庫區腹地的昊凱黃桃種植基地，170畝黃桃已經成熟，熊啟發正嫻熟地采摘黃桃。“這兩天就可以全部賣完，如果沒有‘郵運通’幫忙，賣不了這麼快！”熊啟發說。



今年黃桃采摘期為8月初至9月下旬，因黃桃儲存時間相對較短，一旦滯銷，將嚴重影響果農的收入。“恰逢區裡加快推廣‘郵運通’模式，村裡設有流動型服務點。”熊啟發說，我們只需要在合作社包裝好黃桃後運往服務點，便可通過“郵運通”運往全國。



開州區交通運輸委黨委書記袁毅告訴記者，“郵運通”是中國郵政和重慶合作推出的農特產品快遞物流新模式，集寄遞物流、農村電商等於一體，通過健全農村寄遞物流體系，優化農業社會化服務，有力推動了巫山脆李、黃桃、柑橘、榨菜等三峽農產品暢銷全國。



作為重慶市17個“郵運通”試點區縣之一，開州區還通過開展“郵運通”助銷農產品直播活動、社區團購合作接龍等方式，先後幫助長沙鎮、鐵橋鎮等地的農戶銷售黃桃、翠冠梨等時令水果，並在夏季時令水果種植村社沿線增設流動型服務點16個，新增時令水果專線冷鏈運輸車，改良升級原有包裝箱，保障時令水果高效、便捷出村。



在開州區郵政快遞分揀中心，一輛輛中巴車停靠在劃定區域，車頭上清晰立著“開州—鐵橋鎮”“開州—長沙鎮”等字牌，工作人員邊登記、邊搬運各式包裹。



今年7月“郵運通”試點工作開展以來，開州區在“交郵”線路融合、“郵快”站點共配基礎上，繼續拓展融合線路6條、實現主要鄉鎮共配。

