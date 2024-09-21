重慶加快打造智能網聯新能源汽車產業集群

中評社北京9月21日電／據新華社消息，記者9月20日從正在重慶市渝北區舉行的汽車新質生產力發展論壇上獲悉，重慶正提速打造萬億級智能網聯新能源汽車產業集群，上半年汽車產量達121.4萬輛，全年新能源汽車產量預計將突破100萬輛。



作為我國傳統的汽車製造基地，重慶汽車產量曾在2016年達到316萬輛的最高峰。近年來，重慶錨定智能網聯新能源汽車發展方向，規劃打造萬億級智能網聯新能源汽車產業集群，全方位支持整車和關鍵部件企業面向純電動、插電式、增程式、氫燃料、換電式等多種技術路線全面布局。今年上半年，重慶汽車產量121.4萬輛，其中新能源汽車產量39.1萬輛、同比增長1.5倍。



重慶市經濟信息委主任王志傑在論壇上表示，近年來，重慶全面構建整零協同、軟硬結合、場景牽引、數字賦能、自主創新、品牌提升的產業生態，促進品牌向上、產品向上、產業鏈向上，當前“重慶造”新能源汽車在中高端市場的占有率更大。



在整零協同方面，重慶已在智能網聯新能源汽車3大系統、12個總成、56種部件實現全覆蓋和集群式發展。汽車軟件呈現操作系統、智能座艙、自動駕駛、數據服務等全鏈條發展態勢。此外，重慶正構建全域覆蓋的便捷超充體系，積極開展智能網聯汽車准入和上路通行試點以及“車路雲一體化”應用試點。