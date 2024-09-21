歐洲汽車業界人士支持中國品牌進入歐洲市場

中評社北京9月21日電／據新華社消息，“這應當成為一場良性競爭。當各國汽車品牌在一起競爭時，我們才能共同進步。”在意大利近日舉辦的2024年都靈車展上，車展主席安德烈亞·萊維饒有興致地參觀了多家中國企業展台。



這次車展共吸引了全球40多家車企，超過50萬名觀眾觀展。多家中國車企在歐洲首發新車，“未來感”十足的中國新能源車格外“吸睛”。



萊維表示，中國十幾年來對電動車產業的長遠投資取得驚人成果，在電動車智能化方面優勢也十分明顯。“我認為意大利和歐洲在設計、營銷方面非常出色，而中國更擅長技術。”



近期，歐盟委員會堅持對進口自中國的電動汽車加征關稅，不少歐洲汽車業界人士認為此舉不僅損害歐盟消費者利益，還阻礙歐盟自身綠色轉型和歐中經貿合作，呼籲歐委會通過對話磋商妥善解決中歐經貿分歧。



萊維認為，歐中合作不應該因為政治因素而停止。“中國汽車企業的高技術和高質量可以幫助提高歐洲合作夥伴的競爭力”。



荷蘭汽車經銷商戈梅斯集團是一家成立於1934年的家族企業，是德國梅賽德斯－奔馳集團在荷蘭的授權經銷商。為響應客戶對新能源汽車的需求，該集團決定引進中國東風汽車旗下高端新能源品牌嵐圖。



在決定經銷嵐圖之前，戈梅斯集團首先購買了三輛嵐圖汽車，交由擁有數十年工作經驗的奔馳技術人員進行全面測試。集團嵐圖品牌荷比盧三國負責人謝爾·瑞京在接受新華社記者專訪時表示：“他們的反饋非常好，再結合我們從其他歐洲汽車進口商那裡瞭解到的信息，我們對東風汽車產品的質量給予充分信任。”

