以金融“活水”澆灌科技創新沃土

中評社北京9月21日電／據新華社消息，科技金融是通過銀行、證券、保險、創業投資、抵押、擔保等金融方式和服務，支持科研、成果轉化和科技型企業發展的金融模式。



黨的二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》對深化金融體制改革作出部署，提出積極發展科技金融等，並強調“構建同科技創新相適應的科技金融體制”，為金融更好支持科技創新提出了要求。



國家金融監督管理總局副局長肖遠企介紹，在科技金融方面，加快構建同科技創新相適應的科技金融體制，聚焦科技創新關鍵環節和重點領域，結合不同行業、不同成長階段的科技企業融資服務和保險保障需求，提高適配性。



近期，記者深入全國多地調研發現，越來越多的金融機構進入科技金融賽道，積極探索服務科創企業新路徑，激發企業發展活力，助力創新高地建設。



“才不到一年，我們的科研成果就實現了產業化，我們希望能成為天開園首批IPO（首次公開募股）的公司。”在位於天津的天開高教科創園，天津永續新材料有限公司總經理黃仁亮向記者說起，科研成果在金融政策扶持下實現了從實驗室走向生產線。他說，“不久前，公司從3家銀行共獲得1200萬元貸款。目前已有300多萬元訂單，預計年底這一數字能超過2000萬元。”



作為科技創新策源地，天開園已成為金融服務新質生產力的“練兵場”。一年時間，有7家銀行在此設立科創特色機構，113家金融機構與天開園簽約，總規模超77億元的11只基金在此設立。上半年，天開園企業投融資額超9億元。

