美聯儲降息　國內或迎貨幣政策發力“窗口期”

中評社北京9月21日電／據新華社消息，隨著美國聯邦儲備委員會18日宣布降息50個基點，市場對於我國下一階段的貨幣政策頗為關注。9月20日，新一期貸款市場報價利率（LPR）出爐，1年期和5年期以上LPR均保持不變，1年期LPR仍為3.35%，5年期以上LPR為3.85%。



今年以來，我國貸款利率連創歷史新低，作為個人房貸和企業中長期貸款定價參考基準的5年期LPR分別於2月、7月下調0.25個百分點和0.1個百分點，1年期LPR在7月下調0.1個百分點。



多位受訪人士表示，美聯儲降息落地後，國內或迎宏觀政策“窗口期”，可能通過下調LPR、下調存款準備金率等方式為市場釋放更多流動性。



招聯首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼認為，整體而言，美聯儲降息對我國貨幣政策的影響是積極正面的。如果美國進入降息周期，我國貨幣政策外部約束減少，貨幣政策調整的空間和力度將增大。但市場對利率下降的速度和幅度不可抱有過高期待。



他認為，綜合考慮內部需要和外部變化，年內人民銀行將可能實施全面降准0.25－0.50個百分點，降低政策利率10－15個基點，推動LPR同步下行，促進社會綜合融資成本穩中有降。



前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，美聯儲的降息動作對於全球央行的貨幣政策都會形成較大的影響。對中國央行來說，則有了更大的政策空間，包括下調存款準備金率、降低存量房貸利率等。“如果存款準備金率能夠下調1個百分點，或能釋放上萬億新增流動性，這有利於樓市和股市回升，同時有利於經濟復甦。”楊德龍說。



中國人民銀行有關部門負責人此前表示，中國人民銀行將堅持支持性的貨幣政策立場，為經濟回升向好營造良好的貨幣金融環境。貨幣政策將更加靈活適度、精準有效，加大調控力度，著手推出一些增量政策舉措。持續增強宏觀政策協調配合，著力擴大國內需求，促進產業升級，支持總供給和總需求在更高水平上實現動態平衡。

