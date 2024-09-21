一批發黴軍事物資，暴露美對台軍售真實目的

（圖片來源：中國網） 中評社北京9月21日電／據中國網報導，多年來，美國以強化台灣對大陸“不對稱戰力”為借口，公然違反中美三個聯合公報的有關規定，持續對台售武。然而，美國軍火商出售給台灣地區的軍事裝備不僅價格高到離譜，而且常常是美軍淘汰的“舊款”。台灣地區輿論對此早已見怪不怪。每當美國對台軍售時，台灣地區網友總調侃民進黨當局又一次收購美國的“廢銅爛鐵”，仿佛是在繳納“保護費”。然而，近日，美國一份報告披露的內容，超出了台灣各界的心理承受能力，引發了新一輪對民進黨當局的口誅筆伐。



根據台灣地區媒體9月14日報導，美國國防部督察長辦公室最近發布的報告顯示，美國政府去年12月動用“總統提用權”（PDA），向台灣提供的軍事援助物資“無法使用”。這些物資中，包括270萬發子彈為1983年生產的過期廢品，還有超過3500組防彈板和背心因受潮而發黴。此外，美方運送的彈藥包裝混亂，原裝、替代包裝和散裝彈藥未嚴格區分，導致管理與清點困難。可以想見，這些物資顯然不是從美軍常規軍備中撥付出來的，更像是美國軍火商在庫房中積壓的廢品，這是把台灣地區當作了“廢品回收站”。回顧去年7月，美國宣布依據“總統提用權”向台灣地區提供3.45億美元的軍事援助，民進黨當局的外事和防務部門，以及綠營專家和媒體紛紛高調表示“歡迎”和“感謝”，聲稱這是“重大突破”，如今看來，真是諷刺至極。



此外，美國還將台灣地區視作軍工複合體牟取暴利的“提款機”。2021年8月，美國政府公布一項總金額7.5億美元的軍售案，其中40輛M109A6自行火炮是主要內容，每輛報價高達1850萬美元。俄羅斯“導彈與炮兵學院”院士康斯坦丁·西夫科夫指出，美國最核心的陸軍裝備——主戰坦克M1A2“艾布拉姆斯”市場售價僅為700萬美元，而20年前就已停止大規模生產的M109A6自行火炮卻賣出前者兩倍多的價格，顯然是民進黨當局受到了欺騙。可笑的是，事後蔡英文政府仍然按照“慣例”對美方售武表示“千恩萬謝”。



美國以“增強台灣自保能力”為名對台售武，實則盤剝台灣地區民眾的血汗錢，民進黨當局就是幫凶。自民進黨重新上台執政以來，年年增加防務預算，從2017年到2023年，軍費開支占GDP比例從2%上升至2.5%，2024年的防務預算較8年前增長了近一倍，高達6068億元新台幣。這些資金大多用於購買美國的“廢銅爛鐵”，讓美國軍火商賺得盆滿鉢滿。美國政府發言人曾坦言：對於台灣，“美國沒有做過慈善”，台當局幾十年來一直購買美國軍事裝備，“支持著美國製造業、美國工業和美國技術”。即便如此，美國方面仍然不滿意。不久前，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普稱台灣“搶走了美國的芯片產業”，要求台灣支付更多“保護費”。特朗普的前安全顧問奧布萊恩隨即“補刀”，敦促賴清德當局考慮將軍費開支占GDP比例提升至5%以上。美國智庫“國防重點”還專門進行了一次民調，顯示66%的美國人同意，以台灣在軍事上投入更多資金作為“美國對台灣防衛承諾”的前提條件。



可見，民進黨當局的無底線媚態，已經吊高了美國人的胃口。在“台獨”歧途上走得越遠，民進黨當局為了取悅美國政府和軍火商而簽下的支票也就越多。然而，欲壑難填，民進黨當局對美國的“嗟來之食”照單全收，甚至用台灣地區民眾血汗錢去購買高價“廢銅爛鐵”，只會讓美國軍工複合體變得越來越貪婪，根本換不來台灣地區真正的安全。