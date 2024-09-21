一場中國與世界的“雙向奔赴”

（圖片來源：中國網） 中評社北京9月21日電／據中國網報導，2024年中國國際服務貿易交易會於9月16日圓滿閉幕。本屆服貿會以“全球服務、互惠共享”為主題，這是黨的二十屆三中全會後中國舉辦的首場國家級、國際性大型展會，在峰會論壇、展覽展示、交易洽談、成果發布等方面成果豐碩，充分彰顯了中國堅持以高水平開放推動高質量發展的信心和行動力。



中國國家主席習近平在賀信中指出，服貿會已成功舉辦十屆，是中國服務業和服務貿易高質量發展的生動寫照，為構建開放型世界經濟作出了積極貢獻。2012年以來，服貿會已成為擴大開放、深化合作、引領創新的重要平台。2012年至2023年，中國服務貿易年均增速6.2%，高於全球平均增速。2023年，中國服務進出口6.6萬億元人民幣，同比增長10%，再創歷史新高。服務貿易的快速增長不但有助於推動中國服務業和服務貿易高質量發展，也有助於促進世界各國以服務貿易為切入點共享中國高質量發展帶來的巨大機遇。



本屆服貿會的國際化參與度再創新高。85個國家和國際組織參展，其中，13個首次獨立設展，數量均超過上屆。全球服務貿易峰會、綜合展和9個專題展等，吸引了2000餘家企業線下參展、6000餘家企業線上參展。線下參展企業整體國際化率超過20%，世界500強和行業龍頭企業460餘家。服務貿易蘊含巨大潛力，各國嘉賓共謀發展。世界各國通過服貿會這一平台，見證了中國堅持以高水平開放推進高質量發展取得的顯著成效，也為中國經濟持續穩定向好投下信任票。



本屆服貿會聚焦全球服務數字化、智能化、綠色化趨勢，集中展示了服務貿易最新成果、最新技術及應用，111家企業機構發布數字化、人工智能、醫療健康等領域219項成果，比上一屆增加80項。一系列新技術、新成果、新產品驚艶亮相，進一步凸顯加快發展新質生產力的重大意義及其為服務貿易帶來的新動能，為全球產業鏈、價值鏈、供應鏈實現創新發展提供了新的強勁引擎。



服貿會是服務貿易擴大開放的一個縮影，有力展現了中國穩步擴大制度型開放、建設更高水平開放型經濟新體制的堅定步伐。近日，國務院辦公廳印發《關於以高水平開放推動服務貿易高質量發展的意見》，提出推動服務貿易制度型開放、促進資源要素跨境流動、推進重點領域創新發展、拓展國際市場布局等一系列措施，對新形勢下服務貿易高質量發展作出了全面系統的部署，持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，為繼續推動服務貿易高質量發展提供堅實政策支撐，也為服務貿易擴大開放開啟新的廣闊前景。



充分利用好服貿會這一重要平台，推動服務貿易高水平開放，拓展服務貿易合作空間，提高服務貿易創新能力，打造“中國服務”品牌，不僅有助於推動中國服務業和服務貿易高質量發展，持續深化服務業和服務貿易合作，更有助於中國堅持以高水平開放推動高質量發展，為推動世界經濟增長、增進各國人民福祉貢獻中國力量。