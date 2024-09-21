古特雷斯呼籲通過對話和平解決委政治爭端

（圖源：海外網） 中評社北京9月21日電／據央視新聞報導，當地時間9月20日，聯合國秘書長發言人表示，聯合國秘書長古特雷斯已與委內瑞拉總統馬杜羅通電話。



秘書長發言人表示，古特雷斯和馬杜羅在電話交談中討論了委內瑞拉的政治局勢。古特雷斯在表達對委局勢關切的同時，強調有必要通過真正的包容性對話和平解決任何政治爭端。