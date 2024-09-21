中方敦促停止對敘利亞主權和領土完整的侵犯

中評社北京9月21日電／中國常駐聯合國副代表耿爽20日在安理會敘利亞政治人道問題公開會上發言說，必須停止對敘利亞主權和領土完整的侵犯。



耿爽說，“敘人主導、敘人所有”的政治進程是解決敘利亞問題的唯一出路。中方支持聯合國秘書長敘利亞問題特使裴凱儒按照這一原則繼續做各方工作，也期待現有各項對話機制能相互協作，在同敘利亞政府溝通協商的基礎上，為政治解決提供助力。恐怖主義是敘利亞政治進程的長期威脅。中方譴責敘境內近期發生的一系列恐怖襲擊，支持敘政府加大反恐力度，呼籲國際社會以零容忍的態度合力打擊恐怖勢力。



耿爽表示，本輪巴以衝突爆發以來，以色列持續對敘境內多地發動空襲，中方對此深表關切。中方呼籲有關各方保持最大克制，為維護包括敘利亞在內的地區國家穩定做出切實努力。中方敦促以色列停止襲擊敘利亞，敦促外國軍隊結束在敘非法軍事存在。在主權和領土完整問題上，不能有雙重標準。



耿爽強調，中方在敘利亞人道問題上的立場是一貫的。中方敦促有關方面積極配合，推動跨線救援取得進展。當前，聯合國對敘人道供資嚴重不足，阻礙早期恢復項目順利實施，各捐助方應切實兌現承諾。單邊制裁嚴重削弱了敘利亞經濟恢復和社會發展能力，是阻礙敘利亞人道局勢改善的最大障礙，應予立即解除。