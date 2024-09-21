透視美方擬增16億美元升級對華認知戰

中評社北京9月21日電／據國際在線報導，美國國會眾議院日前通過一項法案，內容是在2023至2027財年每年撥款3.25億美元、共16億美元，用於對抗所謂的“中國惡意影響”。這一撒錢操控輿論、抹黑中國的最新舉措，坐實了美方才是真正的虛假信息散布者，對國際關係以及國際輿論生態都造成惡劣影響。



翻看這份法案發現，除了攻擊中國體制的那些陳詞濫調外，還有一些美國慣用的術語，包括所謂危害美國“國家安全、經濟安全”“破壞國際秩序”等等。其中還提到一個重點抹黑目標，就是“一帶一路”倡議。為此，法案慫恿受美國資助的個人和實體極力捏造與之相關的負面消息。美國昆西國家事務研究所學者馬庫斯·斯坦利評論說，16億美元是一筆很大的支出，“相當於美國有線電視新聞網年運營支出的兩倍”。同樣，16億美元也是美國全球媒體署年度預算的兩倍。分析人士指出，這足見美方的霸權焦慮以及某些人為撈取政治資本抹黑中國之急切。



兩個聲名狼藉的機構



儘管法案沒有直接點出要支持哪些媒體、16億美元巨款具體怎麼花，但裡面出現了兩個熟悉的名字——全球接觸中心（GEC）和美國國際開發署。



先來看GEC。該機構隸屬於美國國務院，被看作是美國對中國、俄羅斯等國發動認知戰的協調中心。它號稱承擔“反擊虛假信息”任務，實際正是虛假信息的製造中心。而美國國際開發署則是美國對外進行“民主滲透”的最主要機構。在美國總統拜登公布的2025財年預算申請中，它和美國國務院共同申請4億美元，用於對抗“中國的全球影響”。



分析人士認為，這項撥款16億美元的法案如果最終簽署成法，那麼這筆巨款很有可能主要流向這兩個機構。至於具體怎麼花，剖析這兩個機構發動輿論戰、認知戰的套路，就能瞭解個八九不離十。



三種駕輕就熟的套路



美國撒錢操控輿論的做法並不新鮮。從冷戰時期對抗蘇聯，到本世紀初煽動“阿拉伯之春”，再到如今打壓和抹黑中國，美方的主要手段無外乎以下幾種：



首先，花錢買水軍。2020年，時任GEC負責人加布裡埃爾在國會作證時公開承認，美國政府聯合西方互聯網企業和非政府組織等，在世界各地加大推廣“新聞素養項目”，扶植當地親西方媒體。說白了，就是花錢培訓海外媒體和記者撰寫抹黑文章、散布謠言。



比如，2022年5月，津巴布韋一家所謂獨立媒體被曝公然寫假新聞抹黑“一帶一路”項目，而且每篇稿件可以獲得美國大使館1000美元的報酬。在近期關於南海局勢的報導中，經常可以看到菲律賓一些所謂獨立媒體，比如Rappler、Vera Files等頻繁轉載CNN等美國媒體的報導。根據開源信息，這些菲律賓媒體的金主都與GEC有著密切聯繫。相關網站也顯示，GEC支持的項目之一就是研究中國在菲律賓的活動。



砸錢給機構。還記得“新疆棉”事件嗎？2020年瑞士良好棉花發展協會（BCI）發布聲明稱因受到壓力，暫停涉及新疆棉花項目。這個壓力來自哪兒？BCI官網上明確寫著資金夥伴中有美國國際開發署。2023年11月，美國威廉瑪麗學院的“援助數據”項目（AidData）發布了抹黑“一帶一路”倡議的報告，而AidData背後金主也是美國國際開發署。



加大對新媒體的滲透和投入。近年來，美國社交媒體頻頻曝出受政府操縱的內幕。2021年“臉書數據門”和2022年“推特文件門”就爆料，美國多個官方機構秘密向社交媒體平台施壓，要求它們配合政府的行動。埃隆·馬斯克曾公開指責GEC，認為它是美國政府干預社交媒體的罪魁禍首。新冠疫情期間，中國上萬個推特、臉書賬號被關閉，背後就有GEC的影子。



2022年8月，斯坦福大學等機構發布的一份報告指出，美國通過一項“隱秘影響力行動”創建了上百個虛假賬號，在多個社交平台詆毀中國等國。盜用、篡改或人工智能生成假頭像，以“獨立媒體”“當地居民”虛假身份集中發帖，通過貼標簽、轉發請願等方式把謠言炒熱……美國在新媒體認知戰方面，可謂無所不用其極。

