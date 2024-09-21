柯遭收押後小草回歸藍綠？蔡壁如：不太可能

中評社台北9月21日電／時代力量今日舉辦第三勢力興衰起落研討會，邀請第三勢力各黨派到場，民眾黨代表則是由蔡壁如出席，針對2026第三勢力是否會共同推人選？時代力量黨主席王婉諭表示，從選後我們開始更多的對話，是為了理念議題而結合，逐步往前，過程或許也會討論2026是否有合作的可能性，但是這不是建立在政治分贓，而是有共同的價值理念推動政治改革。針對2026是否藍白合，蔡壁如表示，台灣的政治變化太快，他無法預言2026，無法討論這麼多，2026藍白合不合，她則分析有三個狀態。



中時新聞網報導，王婉諭指出，過去大家對第三勢力有所期待，但是也有所失望，包括民眾黨主席柯文哲涉貪事件，過去7月召開檢討報告，時代力量的確有許多做的不好的地方讓大家失望，但是大家不要把第三勢力失望，而是一起協力讓台灣社會更好，探討第三勢力未來該做什麼。



針對柯文哲事件後，時代力量是否可能延攬流失的青年票？王婉諭指出，柯文哲這些事件這也是我們所擔心的，大家不應該因為過去種種對第三勢力失望，但這也要看我們該怎麼做，能喚起大家對於第三勢力的信心和期待，不是聚焦把年輕人的票搶過來，而是我們應該要讓大家看見台灣的未來是什麼樣，正是努力的方向，不要因為信仰一個人而對政治失望，政治更重要的是這些理念，未來會不會更好。



蔡壁如受訪則表示，月初王婉諭主席邀請她出席，第三勢力的政黨票從2016年有22%，到2024年第三勢力的政黨票是三分天下，經過多次大選的下來，第三勢力有存在的價值。

