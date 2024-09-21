朱立倫嗆民進黨只想“台獨”、廢核、廢死

中評社台北9月21日電／國民黨 KMT STUDIO 今（21日）辦理 KMT 接班人計劃，國民黨主席朱立倫致詞時直言，國民黨會繼續為民主、自由、和平與發展努力，反觀民進黨一意孤行，堅持“台獨”、廢核、廢死，但世界上有誰支持“台獨”？廢核電從哪裡來？廢死對社會公平正義與治安對嗎？



中時新聞網報導，朱立倫表示，隨著“立法院”通過“地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例”，地方議會得以聘請更多助理，國民黨作為地方最多席次的政黨，正在透過 KMT 接班人計劃，積極培育有志公共事務、關心社會與地方議題的人才，投入議會與“國會”成為助理，期待一棒接一棒，培養未來的重要領袖與接班人。



朱立倫指出，國民黨永遠捍衛民主自由，且對台灣有四大任務，過去為“保衛台灣”不被侵略而打仗，透過台積電、新竹科學園區與高速公路“建設台灣”。國民黨更達成民主改革與直選，並讓兩岸能夠和平交流，守護“民主台灣”與“和平台灣”。



朱立倫表示，反觀民進黨創黨理念，只想“台獨”、廢核、廢死，不只“台獨”被國際反對、廢核造成產業發展受限，現在更設下重重關卡讓死刑無法執行，無法執行罪大惡極的刑罰，只會傷害台灣司法的公平正義與社會治安。



朱立倫強調，政黨有創黨的理想，國民黨創立就是為了民主自由、保衛土地並建設台灣，回到地方首長，就是要做讓家鄉更好、福國利民的事情。



KMT STUDIO 召集人葛如鈞提到，這次透過 KMT 接班人計劃，要讓年輕人更容易參與公共事務，透過與線上課程平台協力讓青年自由學習、寰宇乘風計劃帶年經人出國拓展眼界等，未來國民黨的青年培育會持續融入科技，並更加關注人工智慧、無人產業等未來科技對生活的影響。