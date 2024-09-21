朱立倫批賴清德充滿鬥氣攻擊造成朝野對立

中評社台北9月21日電／“立法院”新會期昨開議，國民黨團與民眾黨團聯手將明年度“中央政府”總預算案退回程序委員會，賴清德則說，在野黨非理性杯葛，會受到民意的嚴厲批判。對此，國民黨主席朱立倫直言，就是一個充滿鬥氣的賴清德，不斷攻擊在野黨、攻擊“國會”，造成朝野對立，這也不是一個“總統”該做的事情。



中時新聞網報導，朱立倫出席“KMT 接班人-民主浪花台北場”活動受訪時時表示，賴清德從頭到尾都是賴清德，就是一個充滿鬥氣的賴清德，他也提醒，賴清德不只是賴清德主席，也不要當過去的台南市賴清德市長，尊重國會是全世界民主國家的共同責任，尊重朝野協商也是全世界民主國家的共同慣例。



朱立倫指出，賴清德不斷攻擊在野黨、攻擊“國會”，造成朝野對立，相信絕非台灣之福，這也不是一個“總統”該做的事情，可是反守為攻的是賴清德，攻擊在野黨的是賴清德，甚至要來檢驗在野黨的也是賴清德，這是賴清德主席、賴清德市長，“請你當賴清德‘總統′”。



針對工總發布白書書提到台灣有五缺，建議政府要把核能當成基載能源，朱立倫認為，不論是工總、商總或本地的產業界，甚至國際人士都不斷給民進黨、執政黨局非常多的善意建議，而台灣缺人、缺工已經是世界第一，這都是事實，一定要解決，不要再用意識型態重重障礙造成產業發展困難。



朱立倫強調，至於能源缺不缺電，眾人皆知衹有民進黨不缺電，但如果再用意識型態與民進黨的廢核為目標，造成台灣缺電，傷害的是台灣的產業與年輕人的所有未來。