批綠獨裁傲慢　藍委：退回明年度預算剛好而已

中評社台北9月21日電／明年度“中央政府”總預算昨日遭“立法院”退回。國民黨“立委”李彥秀直言，民進黨的獨裁傲慢、藐視民意、藐視“國會”，退回明年度“中央政府”總預算案剛好而已，且昨日民進黨也不杯葛議事，難道政府的傲慢連自家“立委”都看不下去？且攸關原住民權益的預算卻沒有編列，更放任NCC代理主委翁柏宗到場備詢，“行政院”根本就是囂張跋扈、目無法紀，帶頭違法。



中時新聞網報導，李彥秀直呼，民進黨的獨裁傲慢、藐視民意、藐視“國會”，退回明年度“中央政府”總預算案剛好而已。過去“國會”改革法案，民進黨“立委”不斷用“重付表決、記名表決”議事杯葛手段阻擋法案通過，昨天，在野黨將明年度“中央政府”總預算退回程序委員會，卻不見民進黨進行議事拖延杯葛，甚至連發言反對的都沒有，難道民進黨政府的傲慢與獨裁，連執政黨的“立委”都看不下去了嗎？



李彥秀表示，明年度“中央政府”總預算，歲出部分編列3兆1325億元，年增2806億元，成長率為9.8%，但是細看內容簡直“慘不忍睹”，“中央政府”水電費高達98億，比去年大增18億元，媒體文宣費也一口氣從9億元，暴增為14億元“吹冷氣、買媒體、大內宣”，花錢不手軟、浪費不腿軟、洗腦不心軟。



李彥秀說，但是關係到原住民與農民權益，並且經過“立法院”通過的“原住民保留地禁伐補償條例”補償金從每年3萬提高至6萬，以及公糧收購價格每公斤調升5元，總預算中卻完全沒有編列。“立法院”三讀通過的“原住民保留地禁伐補償條例”，“行政院”不提“覆議”，不提“釋憲”，不編“預算”；不公布施行NCC組織法，放任翁柏宗違法到“立院”備詢，根本就是囂張跋扈、目無法紀，帶頭違法。



李彥秀痛批，“行政院”居然還大言不慚說“政府希望的照顧，不是一次性補貼，”根本就是對原住民族捅了一刀，還笑嘻嘻的說過兩天就好。“老農在田裡揮汗如雨，大官在辦公室狂吹冷氣”、“原住民族禁伐保護環，‘行政院′買媒體洗腦人民”，這不是藐視“國會”，什麼才是藐視“國會”？這不是欺壓人民，什麼才是欺壓人民？



李彥秀表示，賴清德強硬獨裁風格不變，執政沒有方向，態度卻是鐵板一塊，不斷用衝突、對抗、抹黑累積個人政治籌碼，最後還是苦了台灣老百姓，撕裂台灣社會的團結。