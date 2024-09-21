中外就社會組織推進普惠包容的發展交流經驗

中評社北京9月21日電／據新華社報導，19日，在聯合國人權理事會第57屆會議期間，中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團與中國民間組織國際交流促進會聯合在日內瓦萬國宮舉辦“社會組織：推進普惠包容的發展”主題邊會。中外人士就社會組織在推動全球人權進步和可持續發展中的關鍵作用進行交流探討。



中國常駐日內瓦代表團公參石琦表示，社會組織作為社會治理的重要參與者，在推動政策落實和社會監督、提升公眾意識和能力建設、加強資源整合和服務提供方面，對實現和促進發展權發揮著愈加重要的作用。當前，中國社會組織處於快速發展階段，規範性更強、活躍度更高、發揮作用更大。中國共產黨二十屆三中全會明確提出，完善共建共治共享的社會治理制度。在此背景下，中國政府致力於為社會組織優化政策環境，加強合作與溝通機制，促進良性互動。



古巴聯合國協會人權事務協調員莉桑德拉·阿斯蒂亞薩蘭·阿里亞斯表示，社會組織在推動發展中國家間的國際合作、技術交流和能力建設方面發揮著越來越重要的作用。她特別提到，古巴通過與中國社會組織合作，在清潔能源基礎設施建設方面取得了顯著進展。



非洲捍衛人權聯合會項目經理比羅·迪亞瓦拉表示，社會組織在推動教育、體面就業、減貧等目標的實現過程中起到關鍵作用。非中社會組織的緊密合作對於非洲實現可持續發展不可或缺。



中國國際交流協會副秘書長肖寧寧表示，中國社會組織作為全球人權治理的重要參與者，通過在脫貧攻堅、環境保護和兒童發展等領域的努力，在助力發展權保障方面取得了顯著成效，為推動中國社會進步和人權事業發展做出了重要貢獻。



中國東南大學法學院、人權研究院副教授易波表示，如今，越來越多中國企業認識到履行社會責任的重要性，視其為實現可持續發展的關鍵。中國社會組織積極推動這一進程，它們不僅倡導社會責任理念，引導企業將其融入發展戰略和日常運營，還通過能力建設和項目合作等方式，幫助企業提升履責意識和水平。