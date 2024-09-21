聯合國安理會就黎巴嫩局勢召開緊急會議

中評社北京9月21日電／據新華網報導，聯合國安理會20日召開緊急會議，討論黎巴嫩最新局勢。與會代表警告說，黎巴嫩最近發生的襲擊事件標誌著戰爭的“新發展”，呼籲各方立即停止敵對行動。



聯合國副秘書長迪卡洛在向安理會通報情況時表示，近一年來，以色列和黎巴嫩邊境“藍線”附近幾乎每天都發生敵對行動，近期事態發展令人擔憂。迪卡洛呼籲相關方立即停火，立即無條件釋放所有被扣人員，並大規模增加對加沙地帶的人道主義援助。



聯合國人權事務高級專員圖爾克說，黎巴嫩各地傳呼機和對講機爆炸事件令人震驚。這些襲擊代表了戰爭的“新發展”。在不知道何人持有目標設備的情況下針對數千人進行襲擊，這違反國際人權法。圖爾克說，黎巴嫩局勢發展同加沙衝突及以色列對巴勒斯坦領土的持續占領息息相關，他敦促以色列和黎巴嫩真主黨立即停止敵對行動。



黎巴嫩外交部長哈比蔔指責以色列發動了襲擊。他表示，襲擊違反了國際人道主義法的基本原則，他呼籲安理會譴責“這次恐怖襲擊”。



敘利亞常駐聯合國代表庫賽·達哈克代表阿拉伯集團發言時說，最近發生的襲擊完全無視國際法。阿拉伯集團要求安理會譴責網絡恐怖主義，以及“以色列對巴勒斯坦人民的侵略和對其他國家的襲擊”。



以色列常駐聯合國代表達農表示，以色列並不尋求戰爭。自去年10月以來，黎巴嫩真主黨向以色列發射了數千枚火箭彈，造成46人死亡、294人受傷、數萬人流離失所。以色列的目標非常明確，即恢復北部邊境地區的安全並讓民眾重返家園。



黎巴嫩公共衛生部長菲拉斯·阿卜亞德19日說，17日和18日發生在黎巴嫩的通信設備爆炸事件已造成37人死亡、2931人受傷。