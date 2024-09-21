日本“小林制藥事件”中的軟毛青黴酸是什麼

中評社北京9月21日電／據新華網報導，日本厚生勞動省本周公布了針對小林制藥公司含紅曲成分保健品致消費者健康受損事件的調查結果，確認該公司含紅曲成分保健品原料中檢出的軟毛青黴酸是導致消費者腎功能障礙的原因。



據共同社等日本媒體報導，動物實驗顯示，此次檢測涉及的三種通常不會出現在紅曲原料裡的化合物中，衹有軟毛青黴酸導致大鼠出現腎功能障礙，其他兩種物質未給大鼠腎臟帶來負面影響。日本厚生勞動省據此確認軟毛青黴酸是引發健康問題的罪魁禍首。



這一事件為保健品安全再次敲響了警鐘。那麼，什麼是軟毛青黴酸？它有什麼危害？消費者又該如何防範？



中國中藥協會中藥發酵藥物專委會發酵中藥飲片技術專家組組長申屠銀洪接受新華社採訪時解釋說：“軟毛青黴酸是青黴菌產生的毒素，攝入後會導致肝臟腫大，肝細胞變性，腎小管壞死。”



中國中醫科學院西苑醫院治未病中心主任醫師、博士生導師郎娜在接受新華社採訪時說，軟毛青黴酸主要侵害肝、腎、心肌細胞，含量分布依次為肝臟、腎臟、心臟，表明其分布與各臟器的病變程度有相關性。她還強調，這種毒素具有耐高溫性，即使加熱烹調也難以減弱毒性。目前主流方法是使用薄層色譜法和高效液相色譜法來檢測，這些檢測方法為保障食藥品安全提供了重要支持。



關於如何從生產環節保障保健品安全，申屠銀洪提出了三點建議：一是對生產中的物料、器具和發酵環境進行充分滅菌；二是精準控制發酵時間、溫度、濕度等要素；三是對成品進行安全性和有效性指標檢驗，合格後才能銷售。



郎娜表示，含紅曲成分保健品本身沒有問題，紅曲具有健脾消食、活血化瘀的功效，現代藥理研究表明紅曲能降低血脂。但如果想降脂，除了服用藥物和保健品，還應盡量做到合理膳食、適量運動、戒煙限酒、定期體檢等。



專家表示，通過嚴格的生產管理、充分的滅菌措施和先進的檢測手段，能夠在紅曲等保健品的生產過程中有效防範軟毛青黴酸等有害物質的產生。消費者也應提高保健品安全意識，選擇正規渠道購買產品，保持健康的生活方式，多管齊下共同維護自身健康。