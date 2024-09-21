以空襲貝魯特南郊　多方呼籲停止敵對行動

中評社北京9月21日電／據新華網報導，綜合新華社駐外記者報導：黎巴嫩真主黨20日夜間證實，其高級軍事指揮官易蔔拉欣·阿基勒在當天以色列對黎首都貝魯特南郊的襲擊中身亡。黎公共衛生部最新數據顯示，襲擊已造成14人死亡。聯合國安理會當天就黎以局勢舉行緊急會議，多方呼籲立即停止敵對行動。



據黎巴嫩國家通訊社報導，位於貝魯特南郊賈穆斯地區的一處建築20日下午遭以色列4枚導彈襲擊。爆炸現場升起滾滾濃煙，救護車和消防車在軍隊部署下迅速趕往目標地點展開救援。



以色列國防軍20日晚宣布，以戰機當天對貝魯特實施“定點打擊”，打死黎巴嫩真主黨精銳部隊拉德萬部隊高級指揮官阿基勒以及該部隊其他幾名指揮官。以軍發言人哈加裡發表聲明說，“阿基勒等拉德萬部隊指揮官是真主黨襲擊以色列北部的主謀”。



黎巴嫩真主黨發表聲明說，易蔔拉欣·阿基勒是重要的領導人。聲明未提及阿基勒遇襲身亡的更多細節。



黎巴嫩總理納吉布·米卡提當天在內閣會議上表示，以色列襲擊的目標是人口稠密的住宅區，以色列不重視任何“人道主義、法律或道義考量”。他呼籲國際社會向以色列施加壓力。



以色列國防軍20日還說，以北部城市采法特和加利利湖地區及以方占領的戈蘭高地當天拉響防空警報，以軍確認約有120枚火箭彈從黎巴嫩進入以色列境內，以軍防空系統將其部分攔截。此外，以軍當天早些時候空襲和炮擊了黎南部多個隸屬於真主黨的基礎設施。

