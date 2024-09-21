塞爾維亞第三家孔子學院揭牌

中評社北京9月21日電／據新華社報導，塞爾維亞第三家孔子學院尼什大學孔子學院揭牌儀式20日在塞東南部城市尼什舉行。



尼什大學孔子學院由塞爾維亞尼什大學與中國江蘇大學共建，將為塞南部民眾提供學習中文和瞭解中國文化的平台。中國駐塞爾維亞大使李明以及來自塞爾維亞政府和中塞兩國高校的代表等百餘人出席揭牌儀式。



李明在致辭中說，尼什大學孔子學院的成立為兩國教育文化交流提供新平台，為兩國人民相互瞭解提供新渠道。諾維薩德大學孔子學院、貝爾格萊德孔子學院和尼什大學孔子學院形成在塞中文教育北、中、南全覆蓋的發展格局，同時也使塞爾維亞成為西巴爾幹地區擁有孔子學院數量最多的國家。



尼什大學校長安蒂奇在致辭中高度評價孔子學院對加強塞中兩國教育機構合作的重要意義。他說，尼什大學孔子學院的開設將加強尼什大學與中國高校之間的聯繫。



江蘇大學校長邢衛紅在視頻致辭中說，江蘇大學與尼什大學共建孔子學院啟動兩校在國際中文教育領域的合作，也為兩校後續在人才培養、科學研究等領域開展合作奠定基礎。希望尼什大學孔子學院能夠緊密圍繞打造“學以致用”特色孔院這一目標，服務尼什及周邊地區的中文學習需求，助推尼什大學與當地中資企業開展人才聯合培養，增進中塞民眾彼此瞭解和友誼。



尼什大學孔子學院塞方院長約萬諾維奇在講話中說，這是塞爾維亞第三所孔子學院，也是塞南部第一所孔子學院。“在促進經濟合作的同時，我們的目標是推廣中國語言和文化。”



當天，李明代表中國駐塞爾維亞使館向尼什大學孔子學院贈送中文學習教材1600餘册／套，電子教材近700盒／套。與會嘉賓還共同見證尼什大學孔子學院與中資企業簽訂合作協議和合作備忘錄。