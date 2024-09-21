美方加征關稅是逆時逆勢的保護主義

中評社北京9月21日電／據人民網報導，美方301關稅措施是典型的單邊主義、保護主義做法，嚴重破壞全球產業鏈供應鏈穩定。美方做法不可能實現其宣稱的目標，只會反噬自身，削弱本國產業競爭力



美國貿易代表辦公室日前就對華301關稅最終措施發布公告，確定將大幅上調中國產電動汽車、半導體、醫療產品等的進口關稅。美方將經貿問題政治化、工具化、武器化，一意孤行加征關稅，是逆時逆勢的保護主義。美方應立即糾正錯誤做法，取消全部對華加征關稅。



美方301關稅措施是典型的單邊主義、保護主義做法，嚴重破壞全球產業鏈供應鏈穩定。自2017年以來，美方為了轉嫁國內矛盾，以“美國優先”為出發點，無視世貿組織規則與成員的期待，大搞單邊主義、保護主義和貿易霸凌主義，嚴重衝擊多邊貿易體制，嚴重破壞國際貿易秩序和全球產業鏈供應鏈穩定。中國商務部日前發布新一期《美國履行世貿組織規則義務情況報告》，明確指出美國是“全球產業鏈供應鏈擾亂者”，再次對美方濫用“301條款”表達嚴重關注。中方已多次向美方就301關稅問題提出嚴正交涉。世貿組織早已裁決301關稅違反世貿組織規則，美方不但不糾正，反而進一步提高對華加征關稅，這是錯上加錯。



美國政府無視本國民意訴求執意加征關稅，不得人心。美國貿易代表辦公室此前就關稅復審結果徵求公眾意見，多數意見反對加征關稅或要求擴大關稅豁免範圍。迪恩科技公司相關負責人表示，對二極管這種最基本半導體器件加征關稅會導致美國相關企業生產成本顯著提高。美國非營利團體生物多樣性中心下屬“安全氣候運輸行動”負責人丹尼爾·貝克爾表示，加稅政策可能導致美國相關車企競爭動力不足，不利於美國應對氣候變化、減少碳排放。面對眾多反對加征關稅的意見，美國貿易代表辦公室兩度推遲宣布對華新加征關稅措施，稱將繼續“審閱公眾意見”。但事實證明，美國政府並沒有尊重民眾意見，而是一味出於國內政治需要，執意提高對華301關稅。美方做法不可能實現其宣稱的目標，只會反噬自身，削弱本國產業競爭力。

