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美國肯塔基州一法院發生槍擊事件
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2024-09-21 17:26:09
中評社北京9月21日電／據央視新聞報導，當地時間9月19日，美國肯塔基州州長安迪·貝希爾稱，該州一名地區法官當天在法院內的一起槍擊事件中死亡。
據悉，槍擊事件發生在肯塔基州懷茨堡的萊徹縣法院。肯塔基州警方表示，一名槍擊案嫌疑人目前已被拘留，事發法院將於20日關閉， 該案的具體細節仍在進一步調查中。
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