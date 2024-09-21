美國經濟數據的“錯覺”

中評社北京9月21日電／據新華社報導，美國聯邦儲備委員會18日宣布降息50個基點，超過不少專家預期的25個基點。美聯儲對超預期降息給出的解釋是，通脹數據下降而就業市場出現萎縮。



美國經濟在疫情後快速反彈，官方各種經濟數據表現亮眼。然而，在通脹率尚未降至2%的目標值之前就大幅度降息，不禁讓很多人產生疑問：美國經濟到底出了什麼問題？共和黨總統候選人特朗普對媒體說：“這麼大幅度降息，經濟肯定非常差。”



這不由讓人又想起那個老話題：美國的統計數據準確嗎？



數據下修引發質疑



美國勞工部近日宣布，將截至3月底的一年新增就業人數下修81.8萬人，幾乎將此前公布的新增就業人數砍掉三分之一，引起外界有關政府數據是否造假的質疑。正在激烈競選中的前總統特朗普指責拜登政府“操弄就業數據”。



就業和價格波動這兩項關鍵數據由美國勞工部下設的勞工統計局負責統計和發布。除最近這次就業人數大幅下修引起的震動外，該部門最近連續三次出錯，讓部分投資者提前獲知關鍵數據，也讓公眾質疑其可信度。



人們對統計數據的質疑是有原因的。中產及以下家庭並沒有感覺自己的收入與國內生產總值（GDP）增幅匹配，而日常採購生活必需品的價格漲幅又讓他們認為消費者價格指數不真實。在“漂亮”的就業數據發布之時，很多人卻因大公司的大規模裁員而失去工作。

