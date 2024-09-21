俄女首富辦公室爆槍戰　2死7傷

中評社北京9月21日電／據大公報報導，綜合路透社、塔斯社報導：俄羅斯女首富、電商巨頭野莓公司創始人塔蒂亞娜.巴卡爾丘克（Tatyana Bakalchuk）位於莫斯科市中心的辦公室發生槍戰，造成2名保安人員死亡，7人受傷，傷者中包括2名警員。當局逮捕30人，包括塔蒂亞娜的丈夫弗拉季斯拉夫.巴卡爾丘克，他被指控犯有謀殺罪。



當地時間18日，野莓公司辦公室的入口處發生槍擊事件，弗拉季斯拉夫帶領20至30名男子打碎該公司入口玻璃並開槍。弗拉季斯拉夫宣稱自己是前來談判，但遭到辦公室工作人員首先開槍。塔蒂亞娜否認該說法，並表示弗拉季斯拉夫和同夥曾試圖占領辦公室，但並未成功。野莓公司強調，弗拉季斯拉夫並不是該公司員工，因此無權進入辦公室，並且由於他的隨行人員首先開槍，造成了保安死亡和警員受傷。



俄偵查委員會對此事件進行刑事立案。弗拉季斯拉夫已被逮捕，並被指控犯有兩項謀殺罪，以及謀殺警察未遂罪。但弗拉季斯拉夫不認罪，並認為對他的指控很荒謬。



野莓是俄羅斯最大的電商平台，截至今年7月，福布斯估計塔蒂亞娜的淨資產為74億美元（約577億港幣），是俄羅斯身家最高的女性。據悉，今年6月，塔蒂亞娜宣布野莓與俄羅斯戶外廣告運營商Russ合併，創建全新網上購物平台RVB，持有野莓1%股份的弗拉季斯拉夫對此表示反對。塔蒂亞娜於7月提起訴訟，要求與弗拉季斯拉夫離婚。