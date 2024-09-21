發達國家醫療服務排名　美國墊底

中評社北京9月21日電／據大公報報導，獨立研究機構英聯邦基金會19日發布的一份報告顯示，與其他9個主要發達國家相比，美國在醫療保健方面的支出最多，但在“獲得護理、護理過程、行政效率、醫療公平和醫療成果”這5大關鍵領域的總體表現最差，報告結論稱，美國人的病情更嚴重，獲得的醫療服務最差，而且貧富差距大，很多人難以負擔基本的醫療保健費用。



該報告分析了澳洲、加拿大、法國、德國、荷蘭、新西蘭、瑞典、瑞士、英國和美國10個高收入國家的醫療表現，涉及5個關鍵領域，即“獲得護理、護理過程、行政效率、醫療公平和醫療成果”。



報告顯示，儘管美國在醫療保健方面投入了最多資金，超過其GDP的16.5%，但在這5大關鍵領域的總體表現最差。此外，美國人的平均預期壽命最短，比10個國家的平均預期壽命低4歲多。研究人員還指出，美國本可以避免死亡的人數也最多。



感冒看病 賬單逾千美元



美國在“獲得護理”和“醫療成果”兩個領域排名最後，這意味著美國人在獲得和負擔醫療保健上面臨巨大困難。美聯社稱，一名33歲的美國公民因病毒性感冒前往醫院就診，卻收到了超過1000美元的醫療賬單。



美國保險公司“國際公民保險”統計，在美國生病，呼叫救護車的費用最低為400美元，最高可達1200美元或更高。前往醫院急診室就診的費用則在700美元到3400美元之間。若需要住院，則需額外支付約5000美元的費用。儘管這些費用會因地區和疾病性質有所不同，但生一次病所需的治療費依然很高。



研究人員指出，其他9個國家都實現了醫保系統的全民覆蓋，確保民眾在看病時需要自費的份額不多，病人都能夠得到醫治。然而在美國，目前仍有2000萬人沒有醫療保險，占總人口的7%－8%，低收入人群也缺乏獲得基本醫療服務的能力。



此外，美國有數以千計的保險公司，每家保險公司售賣銷售不同要求的健康保健產品，以便醫院及其他醫療服務供應商獲取報酬，但這也導致了醫生、醫院和保險公司之間進行討價還價，最終影響救治患者。而當醫療供應商與保險公司達成更高的協議價格時，患者看病的成本也會變得更高。

