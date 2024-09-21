中東客來港按年大增　乘勢而為做好橋梁

中評社北京9月21日電／據大公報報導，在全球經濟增長向東轉移的形勢下，近年來海灣國家加大對中國新興產業的投資力度，中國亦有諸多企業向中東地區拓展。香港作為國家的重要窗口，亦正在其中迎來機遇，發揮獨特作用。據入境處數據，截至7月，來自沙特和阿聯酋等海灣國家赴港旅客人數較2023年同期增加了136%。2023年，香港與中東的雙邊貿易總額達266億美元。過去五年，香港與中東貿易額平均每年增長9.5%。可以見到，香港看准機遇，大力拓展與中東地區的經貿關係的發展方向正取得顯著成效。



眾所周知，海灣國家多為油氣生產國，產業結構較為單一。隨著油氣資源逐年減少，近年海灣國家紛紛推出戰略部署，著力推動經濟多元和可持續發展。而其中新能源產業是海灣國家政策措施著力發展的關鍵產業。而中國近年在新能源領域所取得的長足發展，正好與海灣國家的發展方向“雙向奔赴”。



以新能源汽車產業為例，阿聯酋投資機構CYVN Holdings在今年6月，與中國新能源汽車品牌蔚來簽訂股權轉讓協議，將向蔚來注入總計約11億美元的戰略投資。另一中國新能源汽車品牌高合汽車，其母公司華人運通亦受到沙特資本的青睞。其與沙特投資部簽署了約合56億美元的協定，共同成立汽車研發、製造與銷售的合資企業。



不僅如此，據內地傳媒統計，近一年先後有來自光伏、風電以及礦業領域的9家中國公司宣布在中東地區投資建廠。其中亦包括與沙特阿拉伯公共投資基金等海灣國家主權基金共同投資的開發項目。



香港作為海外資本通向內地市場的門戶，中國企業“走出去”的窗口，無疑可以從中發揮重要作用。近年來，在特區政府的帶領下，香港銳意開拓與中東地區的經貿關係。去年行政長官李家超率團訪問中東地區，促成簽訂13份合作備忘錄及協議。去年年末，香港市場亦迎來亞太區首隻、全球最大的沙特阿拉伯ETF在港上市。這些成績充分說明特區政府的工作效果顯著。

