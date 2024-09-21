美16億大打“認知戰”　輿論鬥爭將更尖銳

中評社北京9月21日電／據大公報報導，美國眾議院於9月9日復會後，專門安排了一周時間密集審議並通過多項涉及中國的法案，被媒體稱為“中國周”，反映了眾議院極端的反華傾向。當然，這些法例中不少都只是做做樣子，擺擺姿態，項莊舞劍意在總統大選。在槍擊案後原本以為穩操勝券的特朗普，選情並不樂觀，共和黨為了挽回劣勢試圖在外交層面與哈里斯分庭抗禮，因而利用國會與拜登政府爭奪美國對華政策的主導權，於是才有了自己國內事務不理，反而搞出所謂“中國周”的鬧劇。



眾議院在短期內通過20多項針對中國的法案，涉及不同政策範疇，當中有虛有實，值得留意的是眾議院以壓倒性票數過了《對抗中華人民共和國惡意影響基金授權法案》，美國國務院和美國國際開發署在未來五年更會撥款16億美元推動。



這個法案的內容就是每年拿出3.25億美元，予美國的外事部門以及各種衛星組織，在全世界對抗中國政府、政黨和實體的所謂“惡意影響”，說得直白一點就是用作對中國大打“認知戰”、“抹黑戰”，在國際社會抹黑中國形象。以金額論，美國也是花了血本，美國《紐約時報》在2022年曾報導，美國有線電視新聞網（CNN）年運營支出為8.82億美元，這意味著美國這次抹黑中國的撥款，相當於CNN年運營支出的兩倍，力度不可謂不大。



反映美對港策略正在調整



當前美國經濟正陷入內憂外患，美聯儲大手減息半厘就是為了救經濟，美國財赤屢創新高，但在這種情況下竟然斥巨資用作宣傳，這反映華府將大幅加強對中國以至香港的“輿論戰”、“認知戰”，也說明華府針對香港的策略正在調整。過去通過豢養大批美國代理人，最終通過選舉奪權的模式，隨著“黑暴”的潰敗以及香港全面落實“愛國者治港”原則後，這一套策略已經破產。枱面上的“反對派”政黨政客，基本已經失去了政治價值，美國再向這些政黨政客投入大量資源，不過是竹籃打水一場空。



所以，操守有虧的羅冠聰被放棄了，“反對派”政黨也被斷水，“激進派”“本土派”組織也要自生自滅。原因很簡單，美國已經調整了對港策略，過去打的是明戰，通過枱面上的政治人物爭奪議席，通過各種衛星組織政治動員，通過“反對派”媒體煽風點火，從而在選舉中擴展版圖，施壓政府接納急進的“普選”方案，最終實現奪權目的。這樣自然需要扶植大批政黨組織和政客，但現在這個策略已經行不通，反中亂港分子不可能進入議會加入建制，亂港衛星組織兵敗如山倒，要在香港再發動大規模騷亂已是“不可能任務”，所以華府近年也在調整策略，由議席爭奪轉為意識形態戰場的爭逐。

