王國安答中評：兩岸醫療合作有助同胞幸福

王國安（中評社 海涵攝） 中評社北京9月22日電（記者 海涵）台灣大健康產業聯盟協會理事長王國安在第27屆京台科技論壇上接受中評社記者採訪時表示，兩岸在醫療方面合作是一件美好的事，有利於兩岸同胞的幸福。



王國安說，台灣的醫療發展已經超過七八十年的時間，醫療標準化和醫護人員的培訓都非常完整；大陸發展速度很快，醫療需求增長速度也很快，兩岸如果在醫療方面合作會是一件美好的事。



王國安表示，未來想推進兩岸醫療領域多方面的合作，包括腫瘤醫學、康復醫學、細胞醫學、高端養老、大健康等。



“大陸最近發文擬允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設立外商獨資醫院，這是一個非常好的政策。”王國安說，大陸此舉是為了滿足百姓對醫療的更高需求。兩岸沒有語言障礙，這對台灣醫生來說也是機會，兩岸合作有助於兩岸同胞的幸福。



王國安說，大陸的大健康市場前景很好，人民對於幸福快樂、健康美好的生活有很大追求，在大健康產業消費方面已經有了較強爆發力和很大內需市場，而台灣醫療行業發展很好，退休醫生很多，兩岸在這方面有很多可以合作的地方。



本屆京台科技論壇由國務院台灣事務辦公室和北京市人民政府共同主辦，兩岸企業家峰會支持，北京市人民政府台灣事務辦公室和北京經濟技術開發區管委會共同承辦，北京市相關單位、兩岸科技創新中心和台灣區電機電子工業同業公會共同協辦，主題為“科技創新 融合發展”。兩岸科技產業界相關人士、公協會負責人、企業家及台商代表等近500人聚焦深化京台經貿科技交流與產業合作、引導支持台商台企融入首都高質量發展，共同探討深化兩岸融合發展的新路徑。