我國將組建全國“銀齡行動”志願服務隊伍

中評社北京9月21日電／據新華網報導，全國老齡工作委員會近日印發《關於深入開展新時代“銀齡行動”的指導意見》。意見提出，要有效拓寬“銀齡行動”參與渠道，培育壯大“銀齡行動”隊伍，組建全國“銀齡行動”志願服務隊伍，各地可按需設立本級“銀齡行動”志願服務隊。



“銀齡行動”是以老年人為主體，堅持自覺自願、量力而行的原則，以開展智力援助和參與基層治理、社會服務等為內容，服務經濟社會發展的志願服務活動。



意見要求，鞏固拓展智力援助 “銀齡行動”，廣泛動員教育、科技、農業、文化、衛生健康、體育等領域的老年知識分子參與。把“銀齡行動”融入東西部協作和省域內區域協調發展，引導老年知識分子助力欠發達地區經濟社會發展。



在創新開展基層治理和社會服務“銀齡行動”方面，意見明確，鼓勵有條件、有意願的老年人以志願服務形式參與基層民主監督、移風易俗、糾紛調解、文教衛生、體育健身等活動。結合老年友好型社區建設，為老年人參與“銀發巡邏”、兒童托管、互助養老、全民參保、扶殘助殘等提供便利，鼓勵老年志願者參與探訪關愛特殊困難老年人、殘疾人，支持具備相應條件的老年人參與農村留守兒童和困境兒童關愛服務活動。



此外，意見對積極探索“銀齡行動”示範項目、提升“銀齡行動”管理服務水平、加強“銀齡行動”品牌建設等方面進行部署。



