兩部門：中國漁業水域生態環境狀況穩中趨好

中評社北京9月21日電／據人民網報導，樹立大食物觀，要向海洋和湖泊要食物，保護好水域生態環境至關重要。近日，農業農村部、生態環境部聯合發布《中國漁業生態環境狀況公報（2023）》（以下簡稱《公報》），公布了2023年中國漁業水域水質、沉積物、生物等18項指標的生態環境監測情況。



自2000年起，農業農村部、生態環境部每年聯合發布《中國漁業生態環境狀況公報》，向社會提供重要漁業水域生態環境方面的權威數據，為客觀評價中國漁業水域生態環境質量狀況，更好保護漁業水域生態環境提供了基礎支撐。兩部門本次聯合發布的《公報》顯示，中國漁業水域生態環境狀況穩中趨好，氮磷污染壓力依然存在。



據介紹，2023年，農業農村部組織全國漁業生態環境監測網所屬41個監測中心（站）對海洋和內陸重要漁業水域等環境狀況進行常規監測。監測範圍包括153個海洋和內陸重要天然漁業水域及增養殖水域，總面積1001萬公頃。



數據顯示：與2022年相比，2023年海洋重要漁業水域（不含國家級水產種質資源保護區）中無機氮和活性磷酸鹽指標的超標面積比例下降幅度分別為13.4%和16.6%。



內陸重要漁業水域（不含國家級水產種質資源保護區）中總磷和高錳酸鹽指數指標的超標面積比例下降幅度分別為13.1%和8.2%。



國家級水產種質資源保護區（海洋）的無機氮、活性磷酸鹽的超標面積比例下降幅度分別為7.6%、26.6%。



國家級水產種質資源保護區（內陸）鋅的超標面積比例下降幅度為90.0%。



監測結果表明，2023年海洋重要漁業水域和國家級水產種質資源保護區（海洋）水體中主要超標因子為無機氮，內陸重要漁業水域和國家級水產種質資源保護區（內陸）中主要超標因子為總氮和總磷，漁業水域氮磷污染的壓力依然存在。



“下一步，將進一步優化完善監測數據指標體系，擴大監測水域範圍，繼續組織開展漁業水域生態環境監測工作，加強漁業水域生態環境保護與修復，促進漁業高質量發展。”農業農村部相關負責人說。



