7.7億農村人口擺脫貧困

中評社北京9月21日電／據經濟日報報導，“現在水泥路都修到家門口了，坐車去縣城半小時就到了。”在湖北省蘄春縣劉河鎮黃金寨村，79歲的黃正堯老人說。截至2023年末，蘄春縣公路通車里程達4210.8公里，其中農村公路2694條、3737.407公里，村村通了水泥路。



《人類減貧的中國實踐》白皮書指出，改革開放以來，按照現行貧困標準計算，中國7.7億農村貧困人口擺脫貧困；按照世界銀行國際貧困標準，中國減貧人口占同期全球減貧人口70%以上，大大加快了全球減貧進程。與此同時，農村基礎設施從匱乏落後實現根本改觀，全國農村自來水普及率、生活垃圾收運處理的行政村比例都已從0提升到90%。



開啟減貧新征程



改革開放初期，中國政府提出到20世紀末人民生活達到小康水平的目標，制定“三步走”發展戰略，提出“兩個大局”的戰略構想，實施一系列農業農村重大改革，從國家層面開展大規模、有計劃、有組織的扶貧開發。



1994年，我國提出，從1994年到2000年，力爭用7年左右時間，基本解決當時全國農村8000萬貧困人口的溫飽問題。1996年，黨中央召開扶貧開發工作會議，進一步明確到20世紀末基本解決貧困人口溫飽問題的目標不動搖，確定了由救濟式扶貧轉向開發式扶貧的基本方針。按照當時的扶貧標準，2000年底，農村貧困人口減少到3209萬人，貧困發生率降低到3.5%。



2011年，黨中央召開扶貧開發工作會議。我國的扶貧開發，從以解決溫飽為主要任務的階段轉入鞏固溫飽成果、加快脫貧致富、改善生態環境、提高發展能力、縮小發展差距的新階段。按照當時的扶貧標準，2010年底，我國農村貧困人口減少到2688萬人，貧困發生率降為2.8%；2011年，扶貧標準提高到2300元，在新的扶貧標準下，我國貧困人口為1.22億。

